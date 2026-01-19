Australian Open 2026: esordio vincente per Novak Djokovic, Martinez battuto in tre set

Tutto facile per Novak Djokovic all’esordio nell’Australian Open 2026. Vittoria in scioltezza, la centesima nel Major australiano, per il 24 volte campione Slam che batte Pedro Martinez con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 in appena un’ora e diciannove minuti e accede al secondo turno a Melbourne, dove affronterà il qualificato Francesco Maestrelli, reduce dalla battaglia di tre ore e ventitré minuti vinta al quinto set contro Terence Atmane. Dopo aver saltato i tornei di preparazione al primo Slam della stagione a causa di una condizione fisica non ottimale, il serbo scioglie ogni dubbio e, con una prestazione dominante al servizio condita da 14 ace, si porta a casa la prima vittoria ufficiale di questo 2026.

“Sono molto contento di essere tornato. Senza dubbio in uno dei miei campi preferiti, che mi ha dato tanto e spero di aver restituito tutto negli ultimi vent’anni qui. Spero anche vi siate divertiti – ha detto Djokovic nell’intervista post-partita riferendosi al pubblico –. È una sensazione fantastica aver vinto la centesima partita qui. Cerco sempre di dare il massimo quando scendo in campo. Fare la storia di questo sport, come sono riuscito a fare negli ultimi 5-10 anni, chiaramente è una grande motivazione“.

LA PARTITA

Il serbo parte forte nel primo set vincendo tre game consecutivi, conditi da un break nel secondo gioco, decisivo per portarsi a casa il primo parziale. Nole serve in maniera superlativa e non lascia alcuna chance allo spagnolo che, al contrario, fatica sui propri turni di servizio e sugli scambi lunghi è sempre il numero 4 del mondo ad avere la meglio.

Nel secondo set è sempre il serbo a rompere per primo l’equilibrio grazie al break conquistato nel terzo game, dopo essersi guadagnato la prima palla break del parziale con una risposta stellare di diritto. Nel quarto game la testa di serie numero 4 del seeding conferma a 0 il break, servendo in modo perfetto e mettendo a segno il settimo e l’ottavo ace dell’incontro. Nel settimo game, sul punteggio di 4-2, il serbo si guadagna la terza palla break del set con il suo marchio di fabbrica, il rovescio lungolinea in scivolata e nel punto successivo strappa il servizio all’avversario. L’ex numero uno al mondo vince anche l’ottavo gioco e si porta in vantaggio di due set.

Nel terzo set Djokovic continua a dare spettacolo, prima con un dritto incrociato in salto e poi con un pallonetto chirurgico di rovescio. Sui turni di servizio del serbo non si gioca, mentre il numero 71 del mondo è quasi sempre costretto a difendersi ai vantaggi. Nel terzo gioco sono ben 5 le parità, con lo spagnolo che deve annullare tre palle break al suo avversario prima di portarsi sul 2-1. Il break decisivo da parte del 10 volte campione a Melbourne arriva nel quinto game dopo l’ennesimo scambio lungo vinto dal nativo di Belgrado. Nole chiude il match vincendo cinque giochi consecutivi, controllando la partita dall’inizio alla fine, senza concedere alcuna chance di break al suo avversario.