WTA 1000 Wuhan 2026, Paolini crolla contro Kartal: ko in 60 minuti

Jasmine Paolini abbandona il WTA 1000 di Wuhan 2026 agli ottavi di finale. La numero 1 d’Italia perde 6-2 6-0 in 1 ora e 3 minuti contro Sonay Kartal al termine di una partita particolarmente fallosa (14 errori non forzati solo nel primo set). Dal 2-1 nel primo set la situazione precipita per Paolini con 10 game persi consecutivamente. Una battuta d’arresto che arriva dopo due ottime prestazioni. L’azzurra, infatti, si è guadagnata il match contro Kartal con le vittorie sulle insidiose tenniste cece Sara Bejlek e Nikola Bartunkova.

Dal canto suo, la britannica gioca una partita ordinata e sfrutta ogni occasione concessa da Paolini. Kartal approda per la seconda volta in carriera ai quarti di finale di un WTA 1000. Nell’occasione precedente (WTA 1000 Pechino 2025) si arrese in due set a Linda Noskova (6-3 6-4). Affronterà Elina Svitolina che arriverà al match forte della qualificazione ottenuta alle WTA Finals 2026. I precedenti sono entrambi a favore dell’ucraina, con l’ultimo che risale al WTA 25o di Auckland 2026. In quell’occasione Svitolina ha faticato parecchio per avere la meglio su Kartal: 6-4 6-7(2) 7-6(5) in 2 ore e 35 minuti.