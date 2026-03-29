WTA Miami 2026: Errani/Paolini sconfitte in finale da Siniakova/Townsend

Sfuma il primo titolo stagionale per Sara Errani e Jasmine Paolini, battute nella finale del WTA 1000 di Miami 2026 da Katerina Siniakova e Taylor Townsend. 7-6(0) 6-1 il punteggio del match, equilibrato fino all’interruzione per pioggia sul 6-5 nel primo set e poi dominato dalla forte coppia composta dalla ceca e dalla statunitense. Dopo il netto successo nella semifinale di Indian Wells, Siniakova e Townsend si sono ripetute in Florida, conquistando il Sunshine Double. Lo hanno fatto conquistando in un’ora e 23 minuti una finale in cui erano sotto 5-4 40-15 nel primo set ma che sono riuscite a ribaltare da vere campionesse. Niente da fare per Errani e Paolini, che tenteranno di sbloccarsi nella stagione su terra battuta, dove lo scorso anno si erano tolte tante soddisfazioni.