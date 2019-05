Qualificazioni Roland Garros 2019, Bolelli al turno decisivo

Simone Bolelli è il terzo italiano di giornata a centrare il pass per il turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros 2019. Dopo Caruso e Travaglia anche il tennista di Budrio ha vinto il secondo round del tabellone cadetto imponendosi in tre set sul tedesco Koepfer per 6-1 3-6 6-3 e ha raggiunto il giapponese Go Soeda per la sfida che vale il main draw dello Slam parigino. Un primo set durissimo nonostante lo score, da ben 30 punti al servizio per Bolelli che, superato il primo ostacolo indenne, ha macinato vincenti e messo all’angolo Koepfer. La reazione del numero 170 al mondo è arrivata a metà del secondo parziale e si è protratta sino all’inizio del terzo, in cui il tedesco ha tentato l’allungo sul 2-0. Simone ha risposto però con un filotto di tre giochi consecutivi e trovato lo spunto decisivo dal 3-3 involandosi verso il successo dopo oltre due ore di battaglia.

