Qualificazioni Roland Garros 2019, Travaglia a un passo dal main draw

Stefano Travaglia è a un solo passo dal main draw del Roland Garros 2019. Il tennista marchigiano supera per la prima volta in carriera il secondo turno di qualificazione e si giocherà l’accesso al tabellone principale contro il vincente della sfida tra Darcis e Denolly. L’azzurro, testa di serie numero 13 del tabellone cadetto, ha rispettato il pronostico contro Nino Serdarusic, numero 299 al mondo, piegato con il risultato di 6-4 6-4. Più freddo Travaglia nei momenti decisivi di entrambi i parziali: il croato subisce il break in apertura ma ricuce lo strappo impattando sul 3-3. Stefano non si lascia impressionare e nel settimo gioco torna avanti, allungando sul 5-3. Serdarusic annulla un set point alla battuta nel nono gioco ma non può nulla in risposta nel game successivo che vale il 6-4. Più complesso l’avvio di seconda frazione con Travaglia che va sotto 0-2, piazza l’immediato controbreak e vince un delicatissimo turno di servizio nel quarto game cancellando quattro palle dell’1-3. Il suo avversario fa gara di testa sino al 4-3 ma l’italiano è bravissimo nel cambiar marcia piazzando un parziale di 12 punti a 3 sino al 6-4 conclusivo.

Semaforo rosso invece per Gianluigi Quinzi, sconfitto dalla wild card Manuel Guinard per 6-3 7-6(4). Il tennista di casa, nel tabellone cadetto grazie al pass conquistato attraverso la nuova “French Race” messa in atto dalla FFT, ha resistito al tentativo di rimonta di Quinzi, che in un durissimo secondo parziale aveva trovato il guizzo giusto per issarsi sul 4-2. Guinard ha però trovato l’immediato controbreak e, dopo aver annullato un set point con la battuta a disposizione sul 5-6, ha avuto la meglio nel tie-break portandolo a casa per 7 punti a 4.

