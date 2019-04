Challenger Bordeaux 2019: avanti Bega, Brancaccio eliminato

Mattinata dolceamara per il tennis italiano nel Challenger Bordeaux 2019. Nel primo turno del torneo francese avanza al secondo turno Alessandro Bega, abile a battere il giocatore di casa Evan Furness con lo score di 6-1 7-6. Si ferma invece l’avventura di Raul Brancaccio, sorpreso con il punteggio di 7-5 6-3 dal francese Laurent Lokoli, giocatore che ultimamente era scomparso dai radar del tennis che conta ma che in patria gode ancora di una discreta considerazione.

Il tennista lombardo ha superato uno scoglio non facile come Furness, giovane tennista altoatesino che sta attraversando un brutto periodo di forma condito da pesanti sconfitte; le precarie condizioni psico-fisiche del francese si rivelano fin dalle prime fasi del match, Bega domina letteralmente il primo set senza offrire al suo avversario chances di break. Dall’altro lato della medaglia Furness conquista solo il 33% con la prima palla in campo, percentuale addirittura inferiore a quella con la seconda, segno inconfutabile di grande prontezza in risposta da parte del giocatore italiano. Il secondo set, all’insegna dell’equilibrio, viene giocato bene da entrambi i contendenti, nessuna chances di break viene offerta nei rispettivi turni di battuta: il parziale viene inevitabilmente deciso dal tie-break, dominato dal tennista lombardo e portato a casa 7 punti a 2. Nel prossimo turno Bega dovrà vedersela con Kimmer Coppejans, testa di serie numero 10 del torneo francese.

Prestazione da rivedere invece per Raul Brancaccio. Dopo un primo set deciso dai dettagli (solo 3 punti in più per l’altoatesino), nel secondo parziale il tennista campano non è riuscito a sfruttare il break di vantaggio maturato nel terzo gioco del set, a causa di una percentuale di prime bassa (64%) se consideriamo lo scarso rendimento con la seconda palla, con apoena 5 punti vinti sui 13 giocati. Occasione persa per il 21enne di Torre del Greco, che nel secondo turno avrebbe affrontato in un match tutto azzurro la testa di serie numero 6 Gianluca Mager.

