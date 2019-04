Challenger Murcia 2019, Gaio avanti di slancio: Kamke va ko

Federico Gaio non sbaglia all’esordio nel Challenger di Murcia 2019. Il faentino non ha problemi contro Tobias Kamke, attuale numero 253 al mondo ma con un passato da top-70, eliminato per 6-1 6-4 in appena 67 minuti di gioco. Non c’è mai stata partita sulla Pista 3 della località spagnola, con Gaio in controllo sin dai primi scambi mettendo le cose in chiaro con un allungo sul 5-0. Kamke sblocca la casella dei game e prova a resistere nel secondo ma senza affacciarsi mai a palla break, capitolando così nella fase decisiva e cedendo dal 4-3 con tre giochi consecutivi persi. Per l’azzurro secondo turno ostico contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, testa di serie numero 2 del torneo.

© riproduzione riservata