Challenger Nur-Sultan 2019: Viola eliminato nei quarti di finale

Finisce l’avventura di Matteo Viola nel Challenger Nur-Sultan 2019: il tennista di Mestre, dopo aver ottenuto gli scalpi di Rawat e Nedovyesov, si è arreso al giovane statunitense Sebastian Korda, abile ad imporsi col punteggio di 6-4 7-5 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Rammarico in entrambi i set per il tennista italiano, che ha saputo trovare le giuste contromisure al tennis dell’americano soprattutto in risposta: il nativo di Bradenton si è trovato in svantaggio di un break in entrambi i parziali, a testimonianza dell’ottimo match disputato da Viola. Nonostante la delusione per la mancata semifinale, l’azzurro può ritenersi ampliamente soddisfatto del torneo disputato.

