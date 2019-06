Challenger Parma 2019: Jacopo Berrettini avanza agli ottavi di finale

Ancora un’ottima prestazione per Jacopo Berrettini che al secondo turno degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna | Gold Bet Tennis Cup 2019 sconfigge la quindicesima testa di serie del torneo Danilo Petrovic e lo fa col medesimo punteggio con cui aveva sconfitto al primo turno il giovanissimo Lorenzo Musetti, ossia 6-4 7-5. Una prova davvero molto solida per Berrettini Jr che ora in ottavi sfiderà la “sorpresa” del torneo, ossia l’australiano Jacob Grills.

LA CRONACA DEL MATCH:

Nel primo parziale Berrettini Jr parte subito forte e strappa la battuta al suo avversario a 30. La partenza decisa del classe ’98 romano risulterà decisiva. Dopo il break iniziale, infatti, nessuno dei due giocatori concederà più la battuta, nonostante le palle break date dall’azzurro nel quarto e nell’ottavo game, e il parziale si concluderà con il punteggio di 6-4 in favore del giocatore italiano.

Nel secondo set, invece, a partire meglio è Petrovic. Infatti, dopo tre game di battuta tenuti con un certo agio dai due giocatori(due per Petrovic, uno per Berrettini), il serbo strappa la battuta, a 30 al tennista romano e vola sul 3-1. La reazione dell’azzurro, però, non si fa attendere. Infatti il più piccolo dei fratelli Berrettini controbreakka a 30 il suo avversario. Dopo il break e il controbreak entrambi tengono la battuta agevolmente fino all’undicesimo game, quando il giovane azzurro strappa per la terza volta nel match la battuta al suo avversario e poi chiude il match nel dodicesimo game, tenendo il servizio a 15.

