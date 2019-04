Challenger Sophia Antipolis 2019, Marcora in semi: sconfitto Baldi nel derby

Nei quarti di finale del Challenger di Sophia Antipolis (Mouratoglu Open) Roberto Marcora prosegue il suo grandissimo torneo sconfiggendo l’azzurro Filippo Baldi, grande amico fuori dal campo e compagno di allenamenti assieme a coach Aldi, come ha dimostrato il bell’abbraccio finale. Il n.207 al mondo di Busto Arsizio conduce una partita diligente e solida chiudendo col punteggio di 6-3 6-3 in 1h e 38 minuti di gioco. Dopo le vittorie contro Lamasine, Paire e Giannessi arriva un altro convincente successo che vale la semifinale. Nel prossimo turno Marcora affronterà il vincente tra Gianluca Mager e Filip Krajinovic.

PRIMO SET

Baldi serve per primo. Entrambi i giocatori partono bene nei loro primi turni in battuta. Sul punteggio di 2-2 la prima palla break dell’incontro è a favore di Marcora che però non riesce a sfruttarla. Baldi è bravo ad uscire da una situazione scomoda ma non a convertire le due palle break che si procura nel game successivo. L’equilibrio si rompe nel settimo game. Marcora, da situazione di 0-30, strappa il servizio al suo avversario con 4 punti consecutivi in cui fa valere il suo maggior peso di palla. A questo punto il tennista di Busto Arsizio si porta sul 5-3 e ha poi vita facile nel chiudere il set con un nuovo break. 6-3 MARCORA

SECONDO SET

Marcora apre le danze nel secondo set portandosi a casa un game delicato in cui deve salvare una palla break. Baldi, nervoso per l’opportunità sprecata, butta via un game praticamente già vinto dal punteggio di 40-15 per poi prendere un warning nel game successivo per verbal abuse. Il 23enne milanese rischia di farsi sfuggire definitivamente il match quando si ritrova a servire sotto 3-0 ma mantiene questa volta i nervi saldi. Nel quinto game sono ben 6 le palle break in favore di Baldi ma ancora una volta è un grande Marcora ad annullarle, anche grazie alla complicità di diversi gratuiti del suo avversario. I successivi game scorrono via velocemente. Nel momento di chiudere il match il braccio del tennista originario di Busto Arsizio trema. Da 40-0 Marcora arriva a concedere una clamorosa palla break che potrebbe rimettere tutto in discussione ma si conferma la giornata no di Filippo Baldi che chiude il match con l’impietoso dato statistico di 0 palle break sfruttate su 9. Si aggiudica il match meritatamente Roberto Marcora, quest’ oggi più lucido e solido del suo avversario. 6-3 MARCORA

