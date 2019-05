Challenger Vicenza 2019, Giacomini: “Sto migliorando sotto ogni aspetto”

“E’ stato un match combattuto e soprattutto molto emotivo. All’inizio ero molto teso e infatti sono andato subito sotto per 4-1, anche per merito del mio avversario che stava giocando molto bene. Dopo ho cercato di fargli colpire sempre una palla in più in ogni punto e sono riuscito a portarla al terzo”. Questo il commento di Luca Giacomini dopo il successo su Pedro Sousa nel Challenger di Vicenza 2019. La wild card veneta ha conquistato con il numero 124 al mondo e terza testa di serie del torneo la vittoria più importante sin qui della sua carriera. “Ho avuto anche un po’ di fortuna nel tie-break del secondo set – ha confessato a Spaziotennis dopo il successo per 3-6 7-6 6-2 – Nel terzo lui è un po’ calato fisicamente”. Giacomini entrerà per la prima volta in carriera tra i primi 500 al mondo in una stagione “fin qui molto positiva. Ho giocato tre semifinali e due quarti ma soprattutto vedo di migliorare sotto tutti i punti di vista, specialmente in quello mentale”.

