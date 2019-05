Challenger Vicenza 2019, Giannessi regola Gaio e avanza agli ottavi

Alessandro Giannessi torna alla vittoria nel Challenger di Vicenza 2019. Lo spezzino, testa di serie numero 9 del tabellone e all’esordio nel torneo dopo il bye al primo turno, regola Federico Gaio per 6-3 6-2 e lo batte per la prima volta dopo un totale di sei sconfitte tra Futures, Challenger e qualificazioni Atp.

Tutto facile per il mancino numero 164 delle classifiche mondiali, reduce da quattro stop consecutivi e da qualche problema fisico, che mette subito in discesa il match con un break sul 2-1. Gaio ha immediatamente la palla per rientrare ma Giannessi la annulla e veleggia verso il 6-3. In apertura di secondo parziale il faentino va subito sotto in apertura, ancora una volta si procura la chance per il 2-2 invece si ritrova a dover recuperare due break di svantaggio sul 4-1, preludio di un 6-2 mai in discussione nonostante due match point cancellati. Giannessi attende dunque il vincente della sfida tra Masur e Menendez per gli ottavi di finale.

