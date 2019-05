Challenger Vicenza 2019, Pellegrino avanza ancora: battuto Arnaboldi

Secondo derby consecutivo vinto nel main draw del Challenger di Vicenza 2019 per Andrea Pellegrino. Il pugliese, ripescato come lucky loser, dopo la rimonta su Lorenzo Musetti non lascia scampo ad Andrea Arnaboldi staccando il pass per gli ottavi di finale con il punteggio di 6-2 6-4. Il canturino, testa di serie numero 15, subisce un primo break nel terzo gioco dopo aver mancato una palla del 2-1 e il colpo del ko nel settimo game. Pellegrino non trema e, dopo aver cancellato una chance all’avversario per il 3-5, incamera la frazione per 6-3. Arnaboldi tiene dunque testa al numero 378 al mondo ma sul 4-3 manca la zampata vincente: Pellegrino risale dal 15-40 e, a sua volta, conquista un fondamentale break nel nono gioco per chiudere con la battuta a disposizione sul 6-4. In ottavi se la vedrà con il polacco Kamil Majchrzak, numero 2 del tabellone.

© riproduzione riservata