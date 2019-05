Qualificazioni Roland Garros 2019: Paolini ad un passo dal main draw, out Trevisan

Vittoria di un’importanza capitale quella di Jasmine Paolini nel secondo turno di qualificazioni del Roland Garros 2019. L’azzurra, sotto 0-4 negli head to head, è riuscita a prevalere sulla slovacca Rebecca Sramkova con lo score di 7-5 6-0. Partita condotta dall’inizio alla fine dalla 23enne italiana, sempre sopra nel punteggio e abile nel non disunirsi nonostante un mini passaggio a vuoto sopra 5-3 nel primo set. Secondo parziale senza storia in favore di Jasmine, che adesso affronterà Allie Kiick per un posto nel main draw parigino.

Nulla da fare, invece, per Martina Trevisan. La tennista toscana è stata sconfitta in tre set dall’ungherese Timea Babos con il punteggio di 6-4 2-6 7-5 in due ore e trentaquattro minuti di gioco. Avanti 2-0, 40/0 nel terzo e decisivo set, l’azzurra ha subito la prepotente rimonta dell’avversaria, brava a mettere pressione nel momento giusto del match.

