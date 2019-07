Wta Palermo 2019, Jessica Pieri a un passo dal main draw

Dopo Elisabetta Cocciaretto, anche Jessica Pieri supera il primo turno di qualificazione del Wta di Palermo 2019 e si porta al round decisivo per il main draw. La numero 340 al mondo ha infatti regolato per 6-4 6-4 la cilena Daniela Seguel e si giocherà l’accesso per il tabellone principale contro la brasiliana Laura Pigossi. La sudamericana, entrata come alternate al posto di Martina Di Giuseppe impegnata nelle semifinali di Bucarest, ha superato Dalila Spiteri per 6-4 6-2. Sconfitte all’esordio anche Anastasia Grymalska e Federica Bilardo: la prima ha alzato bandiera bianca per 7-5 6-1 contro Kathinka Von Deichmann, la wild card del tabellone cadetto ha invece ceduto alla terza testa di serie Tereza Mrdeza per 6-2 6-3.

