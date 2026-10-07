Alcaraz può superare Sinner in classifica ATP: tutti gli scenari

Carlos Alcaraz può ancora superare Jannik Sinner nel ranking ATP e chiudere il 2026 sopra l’altoatesino. Uno scenario complicato, considerando il distacco attuale e i pochi tornei rimasti, ma ancora possibile a livello matematico. L’azzurro, infatti, ha terminato in anticipo la propria stagione a causa della tendinopatia al ginocchio e non scenderà più in campo nel 2026.

Il forfait di Sinner agli ultimi appuntamenti dell’anno lascia quindi ad Alcaraz una piccola finestra per provare a completare la rimonta. Lo spagnolo ha ancora tre tornei in calendario: il Masters 1000 di Shanghai, il Masters 1000 di Parigi-Bercy e le ATP Finals di Torino.

Il percorso necessario per effettuare il sorpasso deve però essere praticamente perfetto. Alcaraz dovrebbe infatti vincere Shanghai, Parigi e le ATP Finals senza mai perdere. Chi vince i Masters guadagna 1000 punti, mentre la vittoria delle finals – da imbattuto – ne garantisce 1500. In questo modo il murciano riuscirebbe ad aggiungere abbastanza punti da portarsi davanti a Sinner nella classifica di fine stagione.

In particolare, con gli ipotetici successi a Shanghai, seguito da quello a Parigi e dal trionfo alle ATP Finals mantenendo l’imbattibilità nel torneo, Alcaraz arriverebbe a 8.060 punti, mentre Sinner, non potendo più accumulare punti e dovendo effettuare gli ultimi “scarti” previsti dal regolamento, chiuderebbe a 7.950. Il margine sarebbe quindi di 110 punti a favore dello spagnolo.

È questo il modo che permetterebbe ad Alcaraz di tornare davanti a Sinner: ben tre tornei vinti consecutivamente e nessuna sconfitta. Non basterebbe semplicemente conquistare i titoli, perché alle Finals anche il rendimento nella fase a gironi incide sul bottino complessivo. La strada resta estremamente complicata.

A complicare ulteriormente il quadro c’è anche il calendario. Al momento Alcaraz non risulta infatti iscritto né all’ATP 500 di Basilea né a quello di Vienna, in programma nella settimana precedente al Masters 1000 di Parigi. Un’eventuale partecipazione a uno dei due tornei potrebbe cambiare ulteriormente il conto dei punti, ma allo stato attuale il programma dello spagnolo prevede Shanghai, Parigi e poi Torino.

Sinner, ovviamente, non potrà difendere né aggiungere altri punti sul campo. Dopo aver chiuso anticipatamente la stagione. Il sorpasso, insomma, è ancora possibile. Ma per riuscirci Alcaraz dovrà fare qualcosa di praticamente perfetto.