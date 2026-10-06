Atmane, arrivano le scuse dopo il ritiro a Shanghai: “Ho deciso di ricostruirmi da zero”

Per la seconda volta nel giro di poche settimane, dopo l’episodio al Challenger di Jingshan, Terence Atmane si è ritirato a un passo dalla sconfitta. In svantaggio 5-3 nel terzo set, il francese ha deciso di abbandonare il suo match contro Bernard Tomic nelle qualificazioni del Masters 1000 di Shanghai dopo aver rischiato di fare seriamente male a uno spettatore lanciando la racchetta sugli spalti. Un comportamento inaccettabile che ha portato Atmane a scusarsi via social.

“Ciao a tutti – scrive -. Vorrei cogliere l’occasione per scusarmi per il mio cattivo comportamento di ieri. Essere stato tra i primi 40 un mese fa e vedermi ora quasi fuori dai primi 100 mi ha reso molto più stressato e sotto pressione di quanto potessi mai immaginare. Questo non giustifica il mio cattivo comportamento, e dopo aver considerato quanto accaduto in campo nelle ultime settimane, ho deciso di fare un passo indietro e ricostruirmi da zero“.