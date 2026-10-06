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Atmane, arrivano le scuse dopo il ritiro a Shanghai: “Ho deciso di ricostruirmi da zero”

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
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Terence Atmane Photo Courtesy of China Open.jpg
Terence Atmane Photo Courtesy of China Open.jpg

Per la seconda volta nel giro di poche settimane, dopo l’episodio al Challenger di Jingshan, Terence Atmane si è ritirato a un passo dalla sconfitta. In svantaggio 5-3 nel terzo set, il francese ha deciso di abbandonare il suo match contro Bernard Tomic nelle qualificazioni del Masters 1000 di Shanghai dopo aver rischiato di fare seriamente male a uno spettatore lanciando la racchetta sugli spalti. Un comportamento inaccettabile che ha portato Atmane a scusarsi via social.

Ciao a tutti – scrive -. Vorrei cogliere l’occasione per scusarmi per il mio cattivo comportamento di ieri. Essere stato tra i primi 40 un mese fa e vedermi ora quasi fuori dai primi 100 mi ha reso molto più stressato e sotto pressione di quanto potessi mai immaginare. Questo non giustifica il mio cattivo comportamento, e dopo aver considerato quanto accaduto in campo nelle ultime settimane, ho deciso di fare un passo indietro e ricostruirmi da zero“.

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