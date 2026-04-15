ATP 500 Barcellona 2026: Alcaraz si ferma, allenamento annullato per il fastidio all’avambraccio

Allarme in casa Alcaraz? All’ATP 500 di Barcellona, infatti, era previsto un allenamento di due ore del tennista spagnolo, il quale, però, ha preferito annullarlo per sottoporsi a dei trattamenti e recuperare dal fastidio all’avambraccio accusato nella partita di debutto contro Otto Virtanen.

Nell’incontro che ha aperto la settimana per Alcaraz, terminato 6-4 6-2 in suo favore, è bastato un massaggio del fisioterapista per rimetterlo in condizione di giocare più sciolto, ma non ha dissipato del tutto i dubbi legati al problema fisico. Nel suo giorno di riposo, infatti, come ci si poteva aspettare, ha optato per non correre rischi e non sottoporre l’avambraccio destro a ulteriori pressioni.

Così facendo, avrà a disposizione quasi due giorni completi per riposare e recuperare, dato che il suo prossimo incontro non si giocherà prima di giovedì 16 aprile alle 19:00, nella nuova fascia oraria serale introdotta in questa edizione del Trofeo Conde de Godó, in cui affronterà il ceco Tomas Machac.