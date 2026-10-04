Atp 500 Pechino 2026, Djokovic è ancora imbattuto: sconfitto Zverev in rimonta

Novak Djokovic è in semifinale all’Atp 500 di Pechino 2026. Il serbo ha sconfitto in rimonta Alexander Zverev con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo due ore e 34 minuti di gioco mantenendo l’incredibile striscia di imbattibilità con la 32esima vittoria di fila a Pechino dopo i titoli conquistati nel 2009, 2010, 2012, 20213, 2014 e 2015. Superando le 31 vittorie di Rafael Nadal al Roland Garros, Djokovic detiene ora la striscia vincente più lunga di qualsiasi giocatore dal suo incontro d’esordio in un singolo torneo ATP.

La partita inizia con il break messo a segno da Zverev nel game d’apertura. Il tedesco vince il primo set annullando due palle break nel decimo gioco, ma nel secondo parziale Djokovic alza il livello del suo servizio e resta al comando. Il serbo si salva nel nono game e poi manda la partita al terzo strappando per la prima volta la battuta a Zverev. A decidere il parziale decisivo è un altro break messo a segno nel decimo game da Nole, che chiude la partita al secondo match point.

Zverev deve così dire addio alle speranze di sorpasso su Jannik Sinner almeno fino alla fine della trasferta asiatica. Il tedesco sarebbe diventato il nuovo numero uno al mondo solamente in caso di doppietta, trionfando sia nella capitale cinese che al Masters 100o di Shanghai. A dividere, invece, Djokovic dalla finale del torneo ci sarà Daniil Medvedev, che ha raggiunto la semifinale battendo in due set Francisco Cerundolo.