Atp 500 Pechino 2026, medical timeout per Djokovic e De Minaur

Medical timeout sia per Alex de Minaur che per Novak Djokovic nella finale dell’ATP 500 di Pechino 2026. Al termine del primo set vinto al tie-break dal serbo, l’australiano ha chiesto l’intervento del fisioterapista che lo ha trattato negli spogliatoi per un problema che sembrerebbe riconducibile all’adduttore. Poco prima, praticamente nella stessa zona, è stato trattato anche il 24 volte campione Slam.

AGGIORNAMENTO 14.37 – De Minaur non ce la fa e dopo aver tenuto la battuta decide di ritirarsi.

AGGIORNAMENTO 14.33 – Il gioco riprende con De Minaur al servizio con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra.