Atp 500 Pechino 2026, perché si è fermata Djokovic-Zverev? Il motivo della video review

È stata interrotta per qualche minuto, a pochi punti dal suo inizio, la sfida tra Novak Djokovic e Alexander Zverev che mette in palio un posto in semifinale all’Atp 500 di Pechino 2026. Una partenza in salita per il 24 volte campione Slam, che ha ceduto il servizio nel primo game della partita. Nel secondo gioco, con Zverev al servizio per confermare il break, il match si è fermato a causa di una video review richiesta dal tedesco.

Il motivo dell’interruzione

Un episodio singolare quello che si è verificato nel secondo game della partita. Sul 30-15 in suo favore, Zverev ha chiesto la video review al giudice di sedia dopo aver mandato fuori di metri un dritto in uscita dal servizio. Il numero due del mondo sarebbe infatti stato disturbato dal cambio di immagine su un cartellone pubblicitario. L’arbitro, dopo aver consultato il video, ha dato ragione al tedesco facendo rigiocare il punto, poi comunque vinto da Djokovic.