Atp Stoccolma 2019: Mager rimonta Andujar, per l’azzurro è il primo successo nel circuito maggiore

Gianluca Mager supera Pablo Andujar nel match valevole per il primo turno del torneo Atp 250 di Stoccolma 2019. L’azzurro, entrato come lucky loser dopo il forfait di Paul, vince in tre set con il punteggio di 5-7 6-1 6-1. Dopo la conquista di tre titoli a livello Challenger (Coblenza, Barletta e Biella) il ligure centra anche il primo successo nel circuito maggiore.

Nel primo set parte bene Mager, che nel secondo gioco effettua il break a zero sfruttando un brutto game del suo avversario. Lo spagnolo però si riprende e conquista il parziale per 7-5. Andujar crolla nel secondo set, quando l’azzurro è inarrestabile e cede in un solo game. Si va ancora più veloci nel terzo e decisivo parziale, con lo spagnolo che sembra mollare definitivamente e la partita si chiude in 22 minuti, per una durata complessiva del match di poco più di un’ora e mezza.

Ad attendere l’azzurro negli ottavi di finale lo spagnolo Pablo Carreno-Busta.

