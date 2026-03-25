Masters 1000 Miami 2026: la favola di Landaluce si ferma ai quarti, in semifinale ci va Lehecka

Dopo 7 partite vinte consecutivamente si ferma contro l’ostacolo Jiri Lehecka il viaggio di Martin Landaluce all’ATP Masters 1000 di Miami 2026. 7-6 (1) 7-5 in 2 ore e 2 minuti di gioco il punteggio a favore del ceco, il quale ha fatto valere la maggior esperienza su palcoscenici così prestigiosi. Non brutta, anzi, la partita dello spagnolo, che in alcuni tratti del primo set è sembrato dare l’impressione di essere anche più in palla dell’avversario.

Bravo Lehecka ad affidarsi nel momento del bisogno al proprio servizio, ancora di salvezza capace di traghettarlo verso il tie break nel primo set, vinto poi nettamente dallo stesso. Nel secondo set Landaluce riesce a restare in partita e a procurarsi anche una palla break, non abbastanza però per aver ragione di un avversario che complessivamente ha saputo sfruttare a dovere la propria carta di identità. Resta comunque molto positivo il torneo dello spagnolo, adesso vicinissimo alla top 100 e pronto a scalare tante altre posizioni nei prossimi mesi. Ad affrontare, invece, il ceco in semifinale il vincente della sfida tra Paul e Fils, in una sfida in ogni caso senza un chiarissimo favorito alla vigilia.

La partita

Avvio non dei più semplici per lo spagnolo, che tiene i primi 2 turni di battuta pur concedendo 2 palle break al più quotato avversario. Sul 2-2 arrivano altre 2 occasioni per il ceco, annullate da un Landaluce molto freddo quando sotto pressione. Più solido al servizio Lehecka, il quale arriva al 3-3 giocando al servizio circa la metà dei punti di quelli giocati dallo sfidante. Sul 4-4 arriva il primo game davvero convincente di Landaluce al servizio, che non lascia neanche un punto per strada regalandosi la possibilità di rispondere per il set. Non sempre brillante Lehecka, capace però di salvarsi senza troppi patemi grazie al suo servizio. 39 punti a testa portano i due giocatori al tie break, inaugurato dallo spagnolo con un ace. Non altrettanto bravo Landaluce sul 2-1 Lehecka, dove cede entrambi i punti al servizio all’avversario che prende il largo portandosi sul 4-1. 7-2 il punteggio finale del tie break a favore del ceco, decisamente più freddo negli ultimi minuti del parziale.

Si apre un nuovo parziale e Lehecka detta subito il passo chiudendo alla battuta il primo game a 0. Sotto di un set e di un game Landaluce si aggrappa alla partita e trova le armi per annullare altre 2 palle break, portandosi sull’1-1. Qualche minuto dopo sul punteggio di 2-2 arriva un’occasione anche per lo spagnolo, annullata con successo però dal ceco. Dal 3-2 in poi arrivano 6 game relativamente veloci, che senza scossoni portano il parziale sul 6-5 Lehecka, il quale sul servizio di Landaluce trova una palla match, prontamente annullata dallo spagnolo. Stesso game, altri 3 match point per il ceco che alla quarta chance complessiva porta a casa set e match.