Masters 1000 Miami: medical time out per Korda nel match con Landaluce

Medical timeout per Sebastian Korda nel match contro Martin Landaluce nel match valido per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Miami. Al termine del secondo set perso per 7-6, Korda ha richiesto intervento del fisioterapista per un trattamento alla schiena. Dopo aver eliminato al terzo turno il n.1 del mondo Carlos Alcaraz, lo statunitense ha mancato il match point sul 6-5 al tie break del secondo, dopo aver vinto il primo parziale per 6-2. Il gioco per il momento riprende regolarmente con Landaluce al servizio nel primo game del terzo set. Sembrano non esserci estremi per un ritiro da parte dell’americano.