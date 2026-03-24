Masters 1000 Miami 2026: Cirstea avvistata nel box di Sinner

Sorana Cirstea, nonostante la sconfitta agli ottavi di finale del WTA 1000 di Miami 2026 per mano di Coco Gauff, non ha ancora abbandonato la Florida. Difatti, la tennista rumena è stata inquadrata nel box di Jannik Sinner durante il match di ottavi contro Alex Michelsen. Ancora non è noto il motivo della sua presenza, ma non è la prima comparsa di Cirstea nel box di un big del tennis. Nei giorni scorsi, infatti, si è vista anche in quello della svizzera Belinda Bencic che affronterà proprio Gauff ai quarti di finale.

Per Cirstea rimane comunque un buon torneo giocato, in cui ha raggiunto il secondo ottavo a livello mille in questa stagione, dopo quello di Dubai in cui venne eliminata da Alexandra Eala. Un avvio di stagione comunque positivo per la 35enne, capace di conquistare il suo quarto tiolo in carriera al WTA 250 di Cluj, davanti al pubblico di casa.