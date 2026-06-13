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Tabellone ATP 500 Queen’s 2026, tutti gli accoppiamenti

Redazione
By Redazione
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Alex de Minaur - Foto Matthieu Mirville:DPPI:IPA
Alex de Minaur - Foto Matthieu Mirville:DPPI:IPA

È stato sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 del Queen’s 2026. Alex De Minaur guida l’ordine delle teste di serie e farà il suo esordio al primo turno contro Gabriel Diallo. Al via anche Jiri Lehecka, Jakub Mensik e Rafael Jodar, mentre non ci saranno azzurro al via dopo il forfait di Lorenzo Musetti.

TABELLONE COMPLETO

(1) De Minaur vs Diallo

(WC) Pinnigton Jones vs Shapovalov

Nakashima vs Fucsovics

Buse vs (5) Jodar

(3) Mensik vs Mannarino

(WC) Fery vs (WC) Samuel

Brooksby vs Qualificato

Blockx vs (7) Cerundolo

(8) Paul vs Munar

Van de Zandschulp vs Qualificato

Moutet vs Qualificato

Norrie vs (4) Davidovich Fokina

(6) Rinderknech vs Medjedovic

Humbert vs Cilic

Tabilo vs Qualificato

Majchrzak vs (2) Lehecka

 

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