Tabellone ATP 500 Queen’s 2026, tutti gli accoppiamenti

È stato sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 del Queen’s 2026. Alex De Minaur guida l’ordine delle teste di serie e farà il suo esordio al primo turno contro Gabriel Diallo. Al via anche Jiri Lehecka, Jakub Mensik e Rafael Jodar, mentre non ci saranno azzurro al via dopo il forfait di Lorenzo Musetti.
TABELLONE COMPLETO
(1) De Minaur vs Diallo
(WC) Pinnigton Jones vs Shapovalov
Nakashima vs Fucsovics
Buse vs (5) Jodar
(3) Mensik vs Mannarino
(WC) Fery vs (WC) Samuel
Brooksby vs Qualificato
Blockx vs (7) Cerundolo
(8) Paul vs Munar
Van de Zandschulp vs Qualificato
Moutet vs Qualificato
Norrie vs (4) Davidovich Fokina
(6) Rinderknech vs Medjedovic
Humbert vs Cilic
Tabilo vs Qualificato
Majchrzak vs (2) Lehecka