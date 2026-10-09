Zverev parte bene a Shanghai: Wu lotta, ma il tedesco passa in due set

Alexander Zverev comincia con una vittoria il suo percorso al Masters 1000 di Shanghai. Il tedesco supera il cinese Yibing Wu, padrone di casa e classe 1999, imponendosi in due set e conquistando l’accesso al turno successivo. Una partita nella quale il numero uno tedesco ha dovuto fare i conti con un avversario propositivo, capace di giocare con personalità e di esprimere un ottimo tennis nonostante la differenza di qualità e di esperienza tra i due.

Dopo aver superato lo statunitense Zheng al primo turno, Wu è arrivato alla sfida contro Zverev senza nulla da perdere. Il cinese ha cercato di sfruttare il sostegno del pubblico e la libertà mentale di chi non parte con i favori del pronostico, mettendo in difficoltà il tedesco con un tennis brillante e coraggioso. La maggiore solidità di Zverev, tuttavia, ha fatto la differenza nei momenti decisivi.

Nel primo set Zverev è riuscito a imporsi per 6-4, trovando il modo di gestire la pressione e contenere le iniziative del padrone di casa. Wu ha comunque tenuto testa al numero uno del seeding, dimostrando di poter competere sul piano del gioco e senza lasciarsi condizionare dal prestigio dell’avversario.

La sfida è rimasta combattuta anche nel secondo parziale, nel quale il cinese ha continuato a giocare un grande tennis, costringendo Zverev a lottare fino al tie-break. Il tedesco è riuscito a spuntarla per 7-6(4), chiudendo la partita in due set e confermando il proprio status di favorito. Per Wu resta la soddisfazione di una prestazione di alto livello davanti al pubblico di casa, mentre Zverev può guardare al prossimo turno con fiducia.

Il prossimo avversario del tedesco sarà il francese Quentin Halys, che ha superato il belga Alexander Blockx al termine di una partita molto combattuta, imponendosi per 4-6, 7-6(9). Nella stessa giornata arriva anche la vittoria dello statunitense Frances Tiafoe, che ha battuto Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-4, 6-4.