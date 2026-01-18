Australian Open

Australian Open 2026: malore per un raccattapalle durante Alexandrova-Sonmez

Redazione
By Redazione
1 Min Read
Ekaterina Alexandrova - Foto Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire/Shutterstock
Ekaterina Alexandrova - Foto Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire/Shutterstock

La sfida di primo turno dell’Australian Open 2026 tra Ekaterina Alexandrova e Zeynep Sonmez è stata sospesa per qualche minuto in seguito a un malore accusato da un raccattapalle. Durante il nono game del secondo set, con la russa al servizio sul 5-3, un ball boy è infatti improvvisamente collassato a causa delle elevate temperature. Le due giocatrici sono immediatamente accorse per soccorrerlo insieme allo staff sanitario, che si è premurato di posizionarlo all’ombra e di assisterlo con acqua e asciugamani. La pausa è stata piuttosto lunga e questo ha lasciato tutti con il fiato sospeso, ma un certo punto la 1573 Arena è esplosa in un applauso mentre il malcapitato lasciava l’impianto.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS