Australian Open 2026: malore per un raccattapalle durante Alexandrova-Sonmez

La sfida di primo turno dell’Australian Open 2026 tra Ekaterina Alexandrova e Zeynep Sonmez è stata sospesa per qualche minuto in seguito a un malore accusato da un raccattapalle. Durante il nono game del secondo set, con la russa al servizio sul 5-3, un ball boy è infatti improvvisamente collassato a causa delle elevate temperature. Le due giocatrici sono immediatamente accorse per soccorrerlo insieme allo staff sanitario, che si è premurato di posizionarlo all’ombra e di assisterlo con acqua e asciugamani. La pausa è stata piuttosto lunga e questo ha lasciato tutti con il fiato sospeso, ma un certo punto la 1573 Arena è esplosa in un applauso mentre il malcapitato lasciava l’impianto.