Australian Open 2026: Paolini chiede l’intervento del medico nel match con Jovic

Problemi per Jasmine Paolini nel match contro Iva Jovic, valido per il primo turno dell’Australian Open 2026. È lo stomaco a preoccupare l’azzurra, che ha chiesto l’intervento del medico sul punteggio di 5-2 in favore dell’avversaria. Dopo Cobolli e Darderi, un’altra italiana deve fare i conti con questo fastidio che inevitabilmente sta condizionando il suo match. Jasmine sta infatti provando ad accorciare gli scambi, incappando inevitabilmente in qualche errore gratuito di troppo. “Sento di avere il pranzo sullo stomaco” ha detto Paolini, che ha dunque preso una pillola. Non trattandosi di un infortunio, non dovrebbe esserci il rischio di un ritiro: fatto sta che l’azzurra non è al meglio della forma e sta facendo particolare fatica.