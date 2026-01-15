Tabellone maschile Australian Open 2026: tutti gli accoppiamenti

Il tabellone maschile completo con tutti gli accoppiamenti dell’Australian Open 2026, il primo Slam della nuova stagione in programma a Melbourne. Sarà ancora Alcaraz contro Sinner come negli ultimi tre tornei major o l’Australia come al suo solito ci regalerà delle sorprese? Lo scopriremo nel corso delle prossime due settimane, ma nel frattempo in terra Down Under è andato in scena il sorteggio del main draw che vede ovviamente i primi due giocatori al mondo dalle due parti opposte.
L’Italia può contare su un’alta testa di serie anche per Lorenzo Musetti, così come nel seeding ci sono anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Ma la pattuglia è folta, con al via anche Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi.
TABELLONE MASCHILE AUSTRALIAN OPEN 2026
PARTE ALTA
(1) Alcaraz vs Walton
Hanfmann vs Q/LL
Q/LL vs Korda
Schoolkate vs (32) Moutet
(19) Paul vs Kovacevic
Tirante vs Vukic
(Q)/LL vs Opelka
Misolic vs (14) Davidovich Fokina
(10) Bublik vs Brooksby
Ugo Carabelli vs Fucsovics
Kecmanovic vs Etcheverry
(Q)/LL vs (20) Cobolli
(29) Tiafoe vs Q/LL
(WC) Kypson vs Comesana
Navone vs Medjedovic
Berrettini vs (6) de Minaur
(3) Zverev vs Diallo
Popyrin vs Muller
Nava vs (WC) Jacquet
Bonzi vs (26) Norrie
(18) Cerundolo vs Zhang
Q/LL vs Dzumhur
Cazaux vs Q/LL
Arnaldi vs (13) Rublev
(11) Medvedev vs de Jong
Halys vs Tabilo
Majchrzak vs Fearnley
Marozsan vs (24) Rinderknech
(25) Tien vs Giron
Q/LL vs Shevchenko
J.M.Cerundolo vs (WC) Thompson
Borges vs (7) Auger-Aliassime
PARTE BASSA
(5) Musetti vs Collignon
Sonego vs Taberner
Dimitrov vs Machac
Mochizuki vs (31) Tsitsipas
(17) Lehecka vs Q/LL
Djere vs (WC) Wawrinka
Kopriva vs Struff
Royer vs (9) Fritz
(16) Mensik vs Carreno-Busta
Q/LL vs Q/LL
Hurkacz vs Bergs
Quinn vs (22) Griekspoor
(27) Nakashima vs van de Zandschulp
Shang vs Bautista
Atmane vs Q/LL
Martinez vs (4) Djokovic
(8) Shelton vs Humbert
Q/LL vs Monfils
Mannarino vs (WC) Hijikata
Q/LL vs (30) Vacherot
(21) Shapovalov vs (WC) Bu
Altmaier vs Cilic
Munar vs Svrcina
Bellucci vs (12) Ruud
(15) Khachanov vs Michelsen
(WC) O’Connell vs Q/LL
Mpetshi Perricard vs Baez
Garin vs (22) Darderi
(28) Fonseca vs Spizzirri
Nardi vs Q/LL
(WC) Duckworth vs Q/LL
Gaston vs (2) Sinner