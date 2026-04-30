Challenger 175 Cagliari 2026: Cadenasso sorprende Bellucci e vola ai quarti

Buona prestazione per Gianluca Cadenasso al Challenger 175 di Cagliari 2026, dove centra il primo successo contro un giocatore top 100. Il tennista ligure firma così la vittoria più importante della carriera, superando Mattia Bellucci con il punteggio di 7-5 6-1 in un’ora e 31 minuti e conquistando l’accesso ai quarti di finale.

L’avvio è tutto a favore di Bellucci, che scappa rapidamente sul 4-1 nel primo set dando l’impressione di poter gestire il match. Da quel momento, però, cambia completamente l’inerzia: Cadenasso approfitta di un calo evidente dell’avversario, recupera lo svantaggio e piazza l’allungo decisivo nel finale di set, chiudendo 7-5. Nel secondo parziale il copione è a senso unico: Cadenasso prende fiducia e lascia appena le briciole al lombardo, archiviando il match con un netto 6-1.

Per Cadenasso continua così un 2026 in crescita, aperto con la prima vittoria Challenger ad Asunción. A Cagliari il ligure aveva già superato al primo turno il lucky loser Lorenzo Carboni per 6-3 6-1. Un risultato che arriva nel momento giusto anche in vista degli Internazionali d’Italia, dove il classe 2004 sarà protagonista nelle qualificazioni grazie a una wild card concessa dalla Federazione Italiana Tennis.

Ai quarti di finale Cadenasso affronterà Jesper de Jong, reduce dai successi su Stefano Travaglia e sulla testa di serie numero 2 Adrian Mannarino. Non ci sono precedenti tra i due: sarà un banco di prova importante per misurare il reale stato di crescita del giovane azzurro.