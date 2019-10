Challenger Amburgo 2019, Gaio domina Ilkel. Ai quarti interessante derby con Caruso

Dopo due mesi e mezzo (Challenger di Manerbio, inizio agosto), Federico Gaio torna in quarti a livello Challenger e lo fa in quel di Amburgo, battendo con un doppio 6-3 il turco Cem Ilkel, numero 275 del ranking in poco più di un’ora di gioco. Un match praticamente perfetto, quello del ventisettenne faentino, dominante sia nello scambio sia al servizio, con cui ha perso solo 9 punti in 9 game, di cui cinque nel sesto game del secondo parziale (game del controbreak, nonché unico passaggio a vuoto del match). Grazie a questo successo, come detto, la testa di serie numero 6 approda nei quarti del torneo tedesco, in cui si troverà di fronte un altro italiano, ossia Salvatore Caruso, prima testa di serie numero 1 del torneo. Un derby di sicuro interesse, in quanto Caruso deve difendere la posizione in top 100 mentre Gaio, con una vittoria potrebbe avvicinare il suo BR di numero 144 . I precedenti dicono 2-0 per il tennista di Faenza ma entrambi si sono disputati su terra (Estoril 2017, 6-1 6-2 Gaio; Francavilla 2019 6-1 7-5 Gaio). Il match di domani sarà quindi la loro prima sfida su una superficie rapida.

