Challenger 125 Olbia 2026: Nardi batte Carboni e vola ai quarti

Luca Nardi è il secondo italiano a conquistare un posto nei quarti di finale dell’Olbia Challenger. Il tennista pesarese, classe 2003, ha vinto il derby azzurro contro Lorenzo Carboni con il punteggio di 6-4 6-1, guadagnandosi la possibilità di proseguire il proprio cammino nel torneo organizzato da MEF Tennis Events in collaborazione con il Tennis Club Terranova. Venerdì lo attende la sfida contro la quarta testa di serie Michael Mmoh, reduce da due prestazioni convincenti.

Nardi supera Carboni

Dopo un match molto duro all’esordio contro August Holmgren, Luca Nardi ha trovato una vittoria più agevole nel confronto con Lorenzo Carboni. Il pesarese ha gestito il primo set prima di prendere il largo nel secondo, chiudendo la partita sul 6-4 6-1 e assicurandosi un posto tra i migliori otto del torneo sardo. “Sono state due sfide diverse, nelle quali ho tirato fuori tutti gli aspetti del mio tennis – ha raccontato il numero 251 del ranking ATP -. Con Holmgren ho dovuto tenere botta fino alla fine, mentre oggi ho approfittato del calo di Lorenzo nel secondo set per ottenere una vittoria un po’ più agevole“. Per Nardi, l’appuntamento di Olbia rappresenta un’occasione importante per ritrovare continuità e ritmo partita. “Attualmente ho bisogno di giocare partite e prendere ritmo, ma al tempo stesso è piacevole sapere che avrò un giorno di riposo in vista di venerdì”, ha aggiunto il pesarese, ex numero 67 del mondo.

Verso i quarti di finale

Il prossimo ostacolo sarà Michael Mmoh, quarta testa di serie del torneo. Lo statunitense ha superato prima Laslo Djere e poi Daniel Rincon, confermando di essere in buona condizione. Nardi è consapevole delle difficoltà della sfida, ma potrà sfruttare il giorno di riposo per preparare al meglio l’incontro. “Cercherò di preparare il match per il meglio, sapendo che arriveremo entrambi freschi. Vedremo come andrà”, ha concluso l’azzurro.

Appuntamento di domani

Intanto, nella giornata di domani, giovedì 15 ottobre, sarà il turno di Francesco Maestrelli. L’ottava testa di serie affronterà il giovane ceco Maxim Mrva nell’ultimo incontro del programma sulla Cloto Arena, con inizio previsto alle ore 11.00. L’obiettivo è raggiungere Nardi nei quarti di finale e continuare il percorso degli italiani nel Challenger gallurese.

​2° turno

Michael Mmoh (4) b. Daniel Rincon 7-5 6-2

Maks Kasnikowski b. Andrea Guerrieri (6) 6-3 6-4

Stefano Travaglia b. Valentin Royer (3) 6-2 7-5