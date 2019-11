Challenger Ortisei 2019, Ocleppo fa suo il derby con Arnaboldi. Bene Musetti

Un ottimo Julian Ocleppo vince in modo perentorio(6-4 6-2) il primo dei quattro derby in programma in questa prima giornata del Challenger di Ortisei con il sempre più in crisi Andrea Arnaboldi. Il classe ’97 azzurro approda così al secondo turno del torneo altoatesino, in cui si troverà di fronte la quindicesima testa di serie, ossia il francese Elliot Benchetrit, che ha ususfruito del bye al primo turno.

Esordio decisamente positivo anche per una delle quattro WC del torneo, ossia il campione degli Australian Open JR Lorenzo Musetti. Il classe 2002 di Carrara ha difatti battuto col medesimo punteggio rifilato da Ocleppo ad Arnaboldi, ossia 6-4 6-2, il tedesco Benjamin Hassan. Anch’egli approda dunque al secondo turno del Challenger di Ortisei, in cui sfiderà la quarta testa di serie del tabellone, ossia Gianluca Mager.

