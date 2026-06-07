Rocha vince il Challenger 125 di Perugia 2026: “Voglio la Top 100”

Henrique Rocha si prende Perugia e guarda già avanti. Il portoghese classe 2004 ha conquistato l’undicesima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup, superando in finale lo spagnolo Daniel Merida con il punteggio di 7-6(5) 6-3 sul Centrale del Tennis Club Perugia. Per la quarta testa di serie del torneo umbro si tratta del secondo titolo Challenger della stagione, dopo quello di Brasilia, e del quarto complessivo in carriera.

A fine partita Rocha ha raccontato una settimana vissuta in crescendo, chiusa con il titolo e con la consapevolezza di aver compiuto un altro passo importante nel proprio percorso. “È stata una settimana fantastica, sono molto contento”, ha detto il portoghese, sottolineando come il livello del suo tennis sia salito partita dopo partita. A fare la differenza, nelle sue parole, è stata soprattutto la tenuta mentale: “Ho chiuso in bellezza anche grazie a una grande mentalità“.

Nonostante il successo, Rocha non si è lasciato andare a facili entusiasmi. Il classe 2004 ha preferito guardare anche agli aspetti sui quali dovrà ancora lavorare: “Ho ancora tante cose sulle quali devo lavorare per diventare un giocatore migliore; mi aspettano grandi cose”. Un messaggio di ambizione, ma anche di lucidità, per un giocatore che a Perugia ha perso un solo set in tutto il torneo.

Ora l’obiettivo è dichiarato: entrare tra i primi cento del mondo. “Resto a una ventina di posizioni dalla Top 100 ed entrarvi è il mio grande obiettivo. So che è vicina e che manca poco, per cui spero di raggiungerla presto”, ha affermato Rocha, che si prepara al passaggio sull’erba. Il suo programma prevede alcuni tornei di preparazione, a partire dal Challenger di Ilkley, prima di Wimbledon. “Mi sento un giocatore piuttosto completo, so di poter fare bene anche su altre superfici“, ha concluso il nuovo re di Perugia.