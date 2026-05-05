Andreeva: “Boicottaggio? Mi impegno per giocare e vincere”

“Boicottaggio? Non sono abbastanza esperta per parlare di queste cose, io cerco solo di giocare i tornei e metterci tutto l’impegno possibile per vincerli“. Anche Mirra Andreeva, durante la conferenza stampa degli Internazionali BNL d’Italia 2026, ha preso le distanze dall’ipotesi di boicottaggio nei tornei del grande Slam, come già fatto da Elena Rybakina. La giovane tennista russa ha specificato: “Al momento non mi concentro sul montepremi, ma sul vincere quante più partite possibile”.

Vincere e divertirsi

A proposito di vincere, Andreeva è reduce dalla doppia sconfitta in finale al WTA 1000 di Madrid 2026, sia in singolare che in doppio con Diana Shnaider. Si tratta di una doppia batosta che vuole rapidamente cancellare: “Come direbbe Rafa [Nadal, ndr] quel che è successo a Madrid è successo. Cercherò di adottare questa mentalità ogni volta che dovrò affrontare un torneo dopo una delusione”.

Anche a Roma, la classe 2007 sarà in campo assieme alla connazionale Shnaider nel torneo di doppio. Le due hanno un ottimo rapporto anche fuori dal tennis: “Siamo molto amiche fuori dal campo, quando siamo insieme diventiamo un po’ più infantili, ci piace divertirci, raccontarci cose e ridere fino ad avere le lacrime”. La voglia di divertirsi però, è bilanciata da quella di impegnarsi e vincere, come ha specificato la stessa Andreeva: “Amo avere attorno a me un mix di persone con cui posso divertirmi, scherzare e altre con cui essere più seria e matura”.