Itf, Cocciaretto in finale a Trieste contro Bandecchi. Ricca sorride in Israele

Elisabetta Cocciaretto è in finale nel 25mila dollari in corso sui campi di Trieste. La giovane tennista azzurra ha superato in semifinale Martina Caregaro in rimonta, con il punteggio di 6-7 6-2 6-1. La classe 2001 raccoglie dunque la vendetta dopo la semifinale persa a Bagnatica qualche settimana fa e, dopo un primo set tiratissimo e durato oltre un’ora, reagisce con grande orgoglio dominando seconda e terza frazione. A separarla dal titolo ci sarà la ticinese Susan Bandecchi che ha impedito una finale tutta italiana battendo Lucrezia Stefanini per 6-4 6-3.

In campo maschile sorride Giorgio Ricca alla prima finale in carriera sul circuito. Nel 15mila dollari in corso sui campi di Sajur (Israele) l’azzurro ha rimontato il padrone di casa Sarouk sul 4-6 6-4 6-2 e si giocherà il titolo con un altro tennista israeliano, la testa di serie numero 3 Yshai Oliel. Si ferma in semifinale, invece, Marco Bortolotti nel 25mila dollari di La Marsa (Tunisia), battuto per 6-1 6-1 dal brasiliano Sant’Anna.

