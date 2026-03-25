A che ora Sinner-Tiafoe: data, orario, diretta tv quarti di finale Masters 1000 Miami 2026

Jannik Sinner a caccia della semifinale nel Masters 1000 di Miami 2026. Il numero due del mondo sfiderà Frances Tiafoe nel match dei quarti di finale del torneo americano. Sarà il sesto incontro tra i due: lo score è di 4-1 in favore dell’altoatesino, che non perde contro lo statunitense dal 2021 (ATP 500 Vienna 2025). Gli ultimi due precedenti li ha vinti l’azzurro: finale Masters 1000 di Cincinnati 2024 e quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna 2023.

SINNER-TIAFOE IN TV: DATA E ORARIO

Il match di quarti di finale sul cemento outdoor del deserto californiano tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe andrà in scena giovedì 26 marzo sulla Hard Rock Stadium alle 18.00. La partita sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno, 201, e Sky Sport Tennis, 203) e in streaming su NOW.