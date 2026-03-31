Arnaldi, continua il digiuno di vittorie: ko al primo turno a Bucarest

Prosegue il periodo nero di Matteo Arnaldi. Il sanremese, scivolato fuori dalla Top 100 (n.107), si ferma al primo turno dell’ATP 250 di Bucarest 2026. Nonostante un sorteggio sulla carta favorevole, il 25enne ligure racimola soli quattro game contro il qualificato – ex n.38 del mondo – Alex Molcan. 6-3 6-1, in un’ora e 13 minuti di gioco, il punteggio in favore dello slovacco n.189 ATP, che non vinceva una partita nel circuito maggiore da quasi tre anni. L’ultimo successo risaliva all’ATP 250 di Kitzbhuel, contro Ofner il 31 luglio 2023, settimana in cui si spinse fino ai quarti di finale del torneo austriaco. Al secondo turno Molcan avrà il numero uno del tabellone Gabriel Diallo (n.36 ATP).

ARNALDI: 2026 DIFFICILE

Arnaldi rimanda l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Ko al primo turno dell’Australian Open (vs Rublev), al primo turno nei Masters 1000 di Indian Wells (vs McDonald) e Miami (vs Shevchenko), l’azzurro non riesce nemmeno in Romania a ritrovare un successo che manca dal primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2025 (20 ottobre) contro Kovacevic. La discesa in classifica ATP continua e a fine aprile scadranno anche i punti (200) dei quarti di finale conquistati nel Masters 1000 di Madrid nel 2025. Sarà importante ritrovare smalto e colpi per evitare di sprofondare fuori dalla Top 150 e di dover passare dalle qualificazioni per accedere ai main draw del Roland Garros e di Wimbledon.