ATP 250 Umago 2026: medical time out per Cobolli contro Burruchaga

Flavio Cobolli ha richiesto un medical time out nella sua partita di secondo turno all’ATP 250 di Umago 2026 contro Roman Andres Burruchaga. Il romano, dopo aver perso nettamente il primo set (6-2), ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un problema alla coscia destra, l’augurio è che non sia niente di grave e che il classe 2002 non sia costretto al ritiro.

AGGIORNAMENTO 19:58 – Burruchaga tiene a sua volta il servizio, anche Cobolli chiude bene il proprio game al servizio. 2-1 il punteggio, ma condizioni fisiche dell’azzurro che non lasciano tranquilli: nuovo trattamento del fisioterapista durante il cambio di campo.

AGGIORNAMENTO 19:51 – Cobolli mantiene il servizio dopo aver salvato una palla break, inizia bene il set per l’azzurro. Burruchaga ha provato a testarne le condizioni fisiche con qualche smorzata.

AGGIORNAMENTO 19:45 – Cobolli rientra regolarmente in campo, il match riprende.