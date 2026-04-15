ATP 500 Barcellona 2026: colpo Medjedovic, de Minaur eliminato in due set

Altro upset all’ATP 500 di Barcellona 2026 che, dopo l’uscita di scena della testa di serie numero 4 Karen Khachanov, vede salutare la Catalogna anche la numero 3, Alex de Minaur. L’australiano, infatti è stato eliminato da Hamad Medjedovic con il netto punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 36 minuti di gioco.

Una sconfitta dolorosa per “The Demon”, che negli ultimi cinque tornei disputati ha sempre perso contro avversari classificati fuori dai primi 20 del mondo, e un successo memorabile per il serbo, che battendo il numero 7 del ranking ATP centra la vittoria più prestigiosa della sua carriera. Si tratta anche del secondo successo contro un top 10, dopo quello ottenuto contro Daniil Medvedev all’ATP 500 di Doha 2025.

Prestazione eccellente al servizio per il “protégé” di Novak Djokovic, che nei momenti chiave, quando la palla scottava, non ha mai tremato. A confermarlo è il dato delle 8 palle break salvate su 9 concesse, tutte arrivate nel secondo set, che hanno impedito più volte il tentativo di rimonta di De Minaur, partito addirittura avanti 3-0 nel parziale. Da lì in poi, però, Medjedovic è stato più solido anche in risposta, piazzando due break consecutivi senza concedere ulteriori opportunità al suo avversario.

Per il serbo, ai quarti di finale ci sarà una sfida inedita contro Nuno Borges, nella quale proverà a proseguire la sua striscia vincente e a conquistare la quinta vittoria consecutiva in questa settimana a Barcellona.