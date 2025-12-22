Australian Open 2026: annunciate altre quattro wild card, c’è Hijikata

Rinky Hijikata, Priscilla Hon, Talia Gibson e Taylah Preston ottengono wild card e accedono al tabellone principale dell’Australian Open 2026. A rendere la notizia ufficiale è il sito ufficiale del torneo. Sale dunque dodici il numero di wild card già assegnate dall’organizzazione e a sedici il numero di giocatori australiani già presenti nel main draw: otto tennisti e otto tenniste. Il primo Slam dell’anno è in programma dal 12 gennaio all’1 febbraio 2026. La prima settimana sarà dedicata alle qualificazioni, ai match di beneficienza, alle sessioni di allenamento, oltre che al tanto atteso ‘Milion Dollar 1 Point Slam’: evento al quale parteciperà anche Jannik Sinner.

LE WILD CARD GIÀ ASSEGNATE

Oltre ai sopracitati, ad aver già ottenuto wild card per il tabellone principale troviamo: l’australiano James Duckworth, il cinese Bu Yunchaokete, lo statunitense Patrick Kypson, il francese Kyrian Jacquet (tabellone maschile), l’australiana Emerson Jones, la kazaka Zarina Diyas, la statunitense Elizabeth Mandlik e la francese Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah.