Australian Open 2026, Fritz: “Wawrinka leggendario, il mio ginocchio non è al top”

“Stan è una leggenda, quello che fa è impressionante. Ho cercato di non guardarlo troppo, altrimenti mi sarei emozionato” ammette Taylor Fritz in conferenza stampa dopo aver eliminato Stan Wawrinka al terzo turno dell’Australian Open 2026. “Il semplice fatto che sia lì a competere è impressionante. Spero di avere la sua stessa passione per il tennis quando sarò più vecchio, ma sicuramente non voglio giocare fino a 40 anni” afferma lo statunitense, che preferisce pensare e breve termine e concentrarsi sul prosieguo del torneo.

Condizioni fisiche

Sulle sue condizioni fisiche dice: “Sono una persona molto ottimista, spero di essere abbastanza in salute per vincere il torneo”. Nello specifico, sul ginocchio: “Per essere onesto oggi non sono al top, è strano perché non ho fatto nulla di diverso rispetto agli altri giorni. Dopo l’Australian Open mi prenderò del tempo per migliorare il tutto”.

Agli ottavi sarà Fritz con Musetti

Agli ottavi di finale Fritz troverà Lorenzo Musetti, del quale ammette: “Lorenzo mi ha battuto sull’erba, quindi direi che è molto forte su ogni superficie. È migliorato tantissimo sul veloce, è bravo a neutralizzare la potenza e i servizi. Sarà un match tosto”.