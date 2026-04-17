Carlos Alcaraz non parteciperà al Masters 1000 di Madrid 2026

Carlos Alcaraz non prenderà parte al Masters 1000 di Madrid 2026. Lo spagnolo ha rimediato un infortunio al polso destro nel corso del primo turno dell’ATP 500 di Barcellona contro Otto Virtanen e non parteciperà al Mutua Madrid Open 2026. Il numero due del mondo non perderà punti in classifica, dal momento che anche nel 2025 non era in tabellone a Madrid. Stop precauzionale per il 22enne di Murcia, che sarà chiamato alla difesa del titolo sia agli Internazionali d’Italia che al Roland Garros. “Ci sono delle notizie incredibilmente difficili da dare. Madrid è casa mia, uno dei momenti più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa così male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo. Mi fa particolarmente male non poter essere di fronte ai miei tifosi, in un torneo che è così speciale per me. Grazie per il vostro continuo supporto e spero di vedervi presto”, il messaggio su Instagram di Alcaraz.