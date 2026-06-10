Challenger 125 Ilkey 2026: Nardi crolla dopo un set, Fearnley rimonta in tre

Si chiude al primo turno l’avventura al Challenger 125 di Ilkley 2026 per Luca Nardi, rimontato da Jacob Fearnley con il punteggio finale di 4-6 6-0 6-3 in quasi due ore di gioco. Un match iniziato senza particolari problemi per l’azzurro, rapido nell’archiviare il primo parziale con facilità. Poi, luce spenta. Sette game consecutivi per il britannico, con tanto di bagel nel secondo set, e piano gara totalmente ribaltato. Il pesarese è stato costretto a rincorrere per tutto il terzo set dopo aver subito il break nel quarto game. Fearnley non ha tremato e ha chiuso con autorità. La stagione sull’erba si apre quindi con l’amaro in bocca per Nardi, costretto a rimandare la sua prima vittoria sul verde. L’inglese stacca invece il pass per il secondo turno, dove sfiderà il vincente della sfida tra Alex Bolt e Keegan Smith.

Bene invece Romano

Filippo Romano vince al suo esordio nel main draw del Challenger 125 di Ilkley 2026. L’azzurro ha piegato in due set il britannico Felix Gill, 7-6(4) 4-6 6-1 in due ore e sei minuti , staccando il pass per il secondo turno. Dopo il percorso nelle qualificazioni, è arrivato anche il successo nel tabellone principale per il numero 355 del ranking ATP, già catapultato nella stagione sull’erba al Challenger di Birmingham. Una superficie che mette in mostra le qualità di Romano, finora con solamente un set concesso in tutto il torneo, qualificazioni comprese. Il 20enne ligure se la vedrà al secondo turno contro un osso duro: l’inglese Jack Pinnington Jones (n. 133 ATP).