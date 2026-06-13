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Challenger 75 Cattolica 2026, stop in semifinale per Dalla Valle: De Jong passa in rimonta

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
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È rimandato l’appuntamento con la prima finale Challenger della carriera per Enrico Dalla Valle, che in semifinale al ’75’ di Cattolica si è arreso a Jesper De Jong con il punteggio di 2-6 7-6(7) 6-2 dopo tre ore di battaglia. È dunque la testa di serie numero uno del tabellone a staccare il pass per l’ultimo atto del torneo, dove attende il vincitore della sfida tra Francesco Forti e Roberto Carballes Baena.

Finisce con qualche rimpianto il torneo dell’azzurro che, pur non avendo avuto match point a disposizione, aveva dominato il parziale d’apertura per poi restare al comando per tutto il secondo parziale, poi ceduto al tie-break per 9 punti a 7 al terzo set point dell’avversario. La terza frazione è stata invece decisa da un break messo a segno nel secondo game da De Jong, che continua così il suo ottimo periodo di forma dopo gli ottavi di finale raggiunti al Roland Garros.

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