Cobolli sui Mondiali: “La mia favorita? Il Portogallo, ma spero nell’Olanda di Malen”

Tramite il proprio profilo Instagram, Tennis TV ha riportato le risposte di vari tennisti su alcuni pronostici riguardo i Mondiali di Calcio in programma tra giugno e luglio. Tra i molti volti conosciuti, come Novak Djokovic e Joao Fonseca, anche Flavio Cobolli è stato chiamato in causa.

Il romano ha dichiarato chi pensa possa essere la favorita per la conquista del trofeo: “Il Portogallo“. Data la ben nota fede giallorossa del tennista italiano, non è potuto mancare un riferimento in quel senso. Cobolli, infatti, ha proseguito dicendo di riporre fiducia anche nell’Olanda: “Spero nell’Olanda del mio amico Donyell Malen“.