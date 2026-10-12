Da Federer ad Auger-Aliassime, Ljubicic riparte: “Un progetto che mi eccita”

Le parole di Ivan Ljubicic ai microfoni di Sky Sport dopo l’inizio della sua nuova avventura da allenatore di Felix Auger-Aliassime. Il tecnico croato ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta del tennista canadese.

Ljubicic ha raccontato come è nata la possibilità di allenare Felix Auger-Aliassime, svelando le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta del canadese. “Felix mi ha contattato durante l’estate e poi abbiamo continuato a parlare, visto che la situazione con la Federazione francese è cambiata”.

Il tecnico croato ha spiegato di aver ricevuto anche altre offerte, ma di aver scelto di puntare su un progetto in cui crede. “Ho avuto anche altre proposte, però ho dovuto calcolare bene e capire con chi voglio lavorare e con chi voglio passare tante settimane all’anno sul circuito, perché non è solo vincere i titoli, ma soprattutto lavorare con un giocatore che pensi che puoi migliorare, che puoi aiutare e poi vediamo”.

A convincerlo è stata anche la conoscenza pregressa del tennista canadese e della sua famiglia. “Ma come uscirà, però, un ragazzo che conosco molto bene, è venuto anche a Dubai ad allenarsi con Roger all’epoca, conosco la famiglia, quindi l’idea di passare il tempo con lui mi è piaciuta e vedo comunque un giocatore che è ancora in fase di crescita, che può migliorare ancora, quindi è un progetto molto interessante che mi eccita”.

Ljubicic ha infine descritto le qualità umane di Auger-Aliassime e gli aspetti su cui intende lavorare. “Felix è molto gentile, pensieroso, attento ai dettagli, forse anche un po’ troppo, quindi dovrò cercare di rilassarlo un po’ e semplificare le cose, però è un ragazzo d’oro veramente. Ogni minuto passato insieme capisco sempre di più che ho fatto una scelta giusta e non vedo l’ora di festeggiare con lui e speriamo anche nei titoli grandi”.