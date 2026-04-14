Internazionali d’Italia 2026: Berrettini, Cinà, Nardi, Bellucci e Arnaldi wild card

Matteo Berrettini, Martina Trevisan, Federico Cinà, Tyra Grant e tanti altri. Il presidente FITP Angelo Binaghi ha ufficializzato tutte le wild card per gli Internazionali BNL d’Italia 2026. Nel tabellone principale maschile gli inviti andranno a: Mattia Bellucci, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luca Nardi e Federico Cinà. Nel momento in cui Bellucci, che è fuori di 1 posto, entrerà ufficialmente in tabellone, la wild card scalerà a Francesco Maestrelli. Prevista un wild card per il doppio a Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Per quanto concerne le qualificazioni maschili, le wild card andranno a Giulio Zeppieri, Jacopo Vasamì, Gianluca Cadenasso e a due tennisti provenienti dalle Prequalificazioni.

Gli inviti per il tabellone principale femminile andranno a: Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Lucia Bronzetti, Lisa Pigato, Tyra Grant, Martina Trevisan, Jennifer Ruggeri e a una tennista scelta da Tennis Canada, a seguito di un accordo con il WTA 1000 canadese che prevederà una wild card per una giocatrice azzurra. Nelle qualificazioni inviti a Samira De Stefano, Giorgia Pedone oltre a 4 ragazze provenienti dalle Prequalificazioni.