Internazionali d’Italia 2026: Cazaux out, la wild card di Bellucci va a Maestrelli

Mattia Bellucci in tabellone principale senza usufruire della wild card agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Il tennista di Busto Arsizio, numero 78 del mondo, approfitta del forfait del francese Arthur Cazaux e stacca il pass per il main draw a Roma sfruttando direttamente la propria classifica ATP. In tabellone anche nel 2025, l’azzurro proverà a migliorare l’eliminazione al primo turno contro Pedro Martinez. Come già annunciato dal presidente FITP Angelo Binaghi, nella conferenza di presentazione del torneo, la wild card di Bellucci andrà a Francesco Maestrelli, numero 113 ATP e nel pieno della miglior stagione della carriera che lo ha visto accedere per la prima volta al main draw di uno Slam.

TUTTE LE WILD CARD

Nel tabellone principale maschile, oltre ai già citati Bellucci e Maestrelli gli inviti sono andati a Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luca Nardi e Federico Cinà. Prevista un wild card per il doppio a Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Per quanto concerne le qualificazioni maschili, le wild card andranno a Giulio Zeppieri, Jacopo Vasamì, Gianluca Cadenasso e a due tennisti provenienti dalle Prequalificazioni.

Gli inviti per il tabellone principale femminile andranno a: Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Lucia Bronzetti, Lisa Pigato, Tyra Grant, Martina Trevisan, Jennifer Ruggeri e a una tennista scelta da Tennis Canada, a seguito di un accordo con il WTA 1000 canadese che prevederà una wild card per una giocatrice azzurra. Nelle qualificazioni inviti a Samira De Stefano, Giorgia Pedone oltre a 4 ragazze provenienti dalle Prequalificazioni.